Benedetta Rossi si racconta a Verissimo: un viaggio nella vita privata e professionale della cuoca social (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Benedetta Rossi, la celebre cuoca e influencer, è stata ospite nel programma “Verissimo”, dove ha avuto l’opportunità di parlare apertamente della sua vita privata e della carriera che l’ha resa una delle figure più amate sui social. Nel corso dell’intervista, è emerso non solo il suo legame con il marito, ma anche la sua visione della cucina e di come il suo lavoro si intreccia con le relazioni personali. Scopriamo insieme i momenti salienti di questa chiacchierata emozionante. La vita privata di Benedetta Rossi Durante l’intervista, Benedetta Rossi ha condiviso dettagli personali sulla sua relazione con il marito. É un legame solido, caratterizzato da affetto e complicità, ma con una particolarità che ha colpito molti: la coppia non si scambia mai la frase “Ti amo”. Gaeta.it - Benedetta Rossi si racconta a Verissimo: un viaggio nella vita privata e professionale della cuoca social Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, la celebree influencer, è stata ospite nel programma “”, dove ha avuto l’opportunità di parlare apertamentesuacarriera che l’ha resa una delle figure più amate sui. Nel corso dell’intervista, è emerso non solo il suo legame con il marito, ma anche la sua visionecucina e di come il suo lavoro si intreccia con le relazioni personali. Scopriamo insieme i momenti salienti di questa chiacchierata emozionante. LadiDurante l’intervista,ha condiviso dettagli personali sulla sua relazione con il marito. É un legame solido, caratterizzato da affetto e complicità, ma con una particolarità che ha colpito molti: la coppia non si scambia mai la frase “Ti amo”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formia / Un secolo di vita per la storica tabaccheria Grossi di via Vitruvio - lunedì ì festeggiamenti - FORMIA – “E’ passato un secolo e di sicuro non è andato in…fumo”. E’ la battuta più bella ed efficace che in questi giorni l’ex assessore alla cultura del comune di Formia ed ex dirigente scolastico “Vitruvio Pollione” Pasquale Gionta ha veicolato ... (Temporeale.info)

Ex Ilva : udienza su sospensione attività - rinvio al prossimo 6 febbraio - Milano, 24 ott. (Adnkronos) - E' tornato davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale civile di Milano, presieduta da Angelo Mambriani, il procedimento instaurato da una decina di cittadini di Taranto che chiedono la ... (Liberoquotidiano.it)

Conte : «Ragioniamo di gara in gara - la prossima partita è sempre quella della vita» - Conte, in conferenza stampa, ha parlato del ciclo di partita che aspetta il Napoli, a partire dall’Empoli. «Chi mi conosce sa che non guardo oltre la prima partita. La prossima partita è contro l’Empoli che sta mettendo in difficoltà tutte quante, ... (Ilnapolista.it)

Sulla Luna con eleganza : la grande novità per i prossimi astronauti - Una missione storica richiede l’abbigliamento giusto, i prossimi astronauti partiranno per la Luna con una tuta alla moda Partire alla volta della Luna, ma farlo con stile. Una nuova missione lunare in programma per il 2026 ha permesso alla NASA di ... (Cityrumors.it)