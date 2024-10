Beautiful Anticipazioni Americane: Will stregato da Electra Forrester. Nuovo amore in arrivo ma anche un nuovo triangolo! (Di sabato 26 ottobre 2024) Un nuovo amore sta per arrivare nelle puntate Americane di Beautiful ma con lui potrebbe arrivare, come molto spesso accade nella Soap di Canale5, anche un triangolo non considerato. Protagonisti di questa nuova storyline saranno Will, Electra Forrester e RJ. Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Will stregato da Electra Forrester. Nuovo amore in arrivo ma anche un nuovo triangolo! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Unsta per arrivare nelle puntatedima con lui potrebbe arrivare, come molto spesso accade nella Soap di Canale5,unnon considerato. Protagonisti di questa nuova storyline sarannoe RJ.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovo episodio di Beautiful : le dichiarazioni d’amore di Deacon destano interrogativi in Brooke - Facebook WhatsApp Twitter Oggi, martedì 22 ottobre 2024, i fan della storica soap opera americana Beautiful sono pronti a sintonizzarsi per un nuovo entusiasmante episodio. La trama si articola attorno a Deacon, che ha fatto una delle sue ... (Gaeta.it)

Beautiful Anticipazioni Americane : Ridge di nuovo tra le braccia di Taylor. Brooke è in pericolo? - Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge non vuole abbandonare Taylor, non dopo aver scoperto che la sua ex moglie soffre della sindrome del cuore spezzato. La Hayes non vuole dire nulla e lo stilista rischia di creare un grande ... (Comingsoon.it)

Beautiful - Anticipazioni Puntata del 16 settembre 2024 : Bill ne è convinto. Katie sarà di nuovo sua! - Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 16 settembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap vedremo Bill più che mai convinto che il rifiuto di Katie sia solo temporaneo. Hope invece avrà paura che il ... (Comingsoon.it)

Beautiful Anticipazioni Americane : Hope dimentica Thomas e Finn e si innamora di nuovo... e sarà una vera sorpresa! - Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Hope potrebbe dimenticare per sempre sia Thomas che Finn e avvicinarsi a un altro uomo, che noi già conosciamo e che potrebbe finalmente renderla felice. Ma chi sarà ? Scopriamo insieme cosa potrebbe ... (Comingsoon.it)