Basket serie C Angels in cerca del poker di vittorie Titans in viaggio attesi a Falconara

La Dulca Santarcangelo è alla ricerca del poker in questo turno del girone M di serie C. La formazione allenata da Serra torna stasera al PalaSgr per l'appuntamento col Pisaurum (ore 21, arbitri Di Lello di Chiaravalle e Sisi di Porto San Giorgio) e vuole la quarta vittoria in altrettanti incontri. Dall'altra parte un Pisaurum da una vittoria e due ko che però ha nel roster alcuni elementi da tenere particolarmente in considerazione, ad esempio il bomber Maggiotto, uno che quanto a talento e punti nelle mani ha pochi rivali in serie C. Per lui 32 punti nell'ultima vittoria ai danni di Porto Sant'Elpidio e anche un rendimento da vera stella negli anni passati a Montemarciano. Sono attesi a un impegno in trasferta, invece, i Titans. La squadra di Daniele Valentini viaggia oggi verso Falconara Marittima dove alle 21.

