Basket Serie A, le partite della quinta giornata e dove vederle in tv (Di sabato 26 ottobre 2024) Bologna, 26 ottobre 2024 – Sarà un sabato un po’ inusuale, in cui gli appassionati di pallacanestro italiana potranno fare una vera e propria scorpacciata di partite perché la quinta giornata del campionato di Serie A targato Unipolsai avrà ben cinque anticipi: ad aprire le danze alle ore 19 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) sarà la sfida in programma al PalaRadi di Cremona tra la Vanoli padrona di casa e la Virtus Segafredo Bologna: il morale è rinfrancato in casa di entrambe le formazioni visto che Cremona ha appena ottenuto il primo sigillo stagionale contro Napoli e la Virtus – dopo il rinvio della gara contro Tortona dovuto alla violenta alluvione che si è abbattuta su Bologna una settimana fa – ha battuto a domicilio il Partizan ottenendo i primi punti in Eurolega. Cerca invece la quarta vittoria consecutiva la matricola Trapani Shark che alle 19. Sport.quotidiano.net - Basket Serie A, le partite della quinta giornata e dove vederle in tv Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Bologna, 26 ottobre 2024 – Sarà un sabato un po’ inusuale, in cui gli appassionati di pallacanestro italiana potranno fare una vera e propria scorpacciata diperché ladel campionato diA targato Unipolsai avrà ben cinque anticipi: ad aprire le danze alle ore 19 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) sarà la sfida in programma al PalaRadi di Cremona tra la Vanoli padrona di casa e la Virtus Segafredo Bologna: il morale è rinfrancato in casa di entrambe le formazioni visto che Cremona ha appena ottenuto il primo sigillo stagionale contro Napoli e la Virtus – dopo il rinviogara contro Tortona dovuto alla violenta alluvione che si è abbattuta su Bologna una settimana fa – ha battuto a domicilio il Partizan ottenendo i primi punti in Eurolega. Cerca invece la quarta vittoria consecutiva la matricola Trapani Shark che alle 19.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie A - anticipi di oggi senza Bologna-Milan : le partite - Il sabato di anticipi di Serie A, con la nona giornata iniziata ieri dalle vittorie casalinghe di Udinese e Torino, sarà “incompleto”. Questo per il rinvio a data da destinarsi di Bologna-Milan, che si sarebbe dovuta giocare alle ore 18. SERIE A ... (Inter-news.it)

Partite Serie A oggi in TV - dove vedere Napoli-Lecce e Atalanta-Verona in diretta e streaming : gli orari - Le partite di oggi, sabato 26 ottobre, della 9ª giornata di Serie A sono 3: Napoli-Lecce (ore 15) e Atalanta-Verona (ore 20:45). Tutte le informazioni per vederle in diretta tv, in chiaro e in streaming su Dazn e Sky.Continua a leggere (Fanpage.it)

Infortunio Gudmundsson - quante e quali partite salta con la Fiorentina|Serie A - 2024-10-25 23:31:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Infortunio Gudmundsson, quante e quali partite salta con la Fiorentina|Serie A | Calciomercato.com ... (Justcalcio.com)

Calcio - dalla Serie A alla C : le partite delle squadre toscane - umbre e dello Spezia - Firenze, 25 ottobre 2024 – Un’altra giornata di campionato. Ecco le partite delle squadre toscane, umbre e dello Spezia. Tutti i risultati dei match dalla Serie A alla Serie C. Serie A Fiorentina-Roma (domenica 27 ottobre, ore 20:45) ... (Sport.quotidiano.net)