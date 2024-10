Terzotemponapoli.com - Anguissa sul Napoli: “Sono contento per la squadra, Conte si fida di noi”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ilsi impone ancora una volta, consolidando il proprio primato in Serie A con una vittoria importante contro il Lecce. Grazie ai tre punti guadagnati, il club partenopeo allunga a +5 sull’Inter e a +6 sulla Juventus, aspettando il risultato del Derby d’Italia tra Inter e Juventus previsto per domani. Questa vittoria conferma lo stato di forma degli azzurri e il buon lavoro del tecnico Antonio, che sta dando una chiara impronta allaha rilasciato i suoi commenti dopo la partita.: La Partita contro il Lecce è stata caratterizzata da una Difesa Dura da Superare Dopo la partita, il centrocampista azzurro André-Frank Zamboha commentato le difficoltà incontrate contro il Lecce.ha sottolineato come sia complesso affrontare squadre che si chiudono in difesa e giocano con linee molto basse.