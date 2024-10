Ancora maltempo, piogge e allagamenti (Di sabato 26 ottobre 2024) 9.21 Il maltempo resta sulla Penisola e interessa soprattutto il Centro-Nord. Quindici persone tratte in salvo nel Pisano: si erano rifugiate sui tetti delle loro auto, travolte dalla tracimazione di canali e torrenti in varie località della provincia. In Piemonte la piena del Sesia ha spazzato via metri dell'argine a Ghemme (Novara). In regione si va verso il rinvio delle attività calcistiche, dall'Eccellenza alla Terza categoria. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 26 ottobre 2024) 9.21 Ilresta sulla Penisola e interessa soprattutto il Centro-Nord. Quindici persone tratte in salvo nel Pisano: si erano rifugiate sui tetti delle loro auto, travolte dalla tracimazione di canali e torrenti in varie località della provincia. In Piemonte la piena del Sesia ha spazzato via metri dell'argine a Ghemme (Novara). In regione si va verso il rinvio delle attività calcistiche, dall'Eccellenza alla Terza categoria.

