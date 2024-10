Sport.quotidiano.net - Amoruso sente profumo di tricolore : "Inter-Juve è già sfida scudetto"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Campione nel calcio, ma anche nel padel. L’ex attaccante Nicola, vincitore di sei trofei con lantus e di un titolo europeo nel 1996 con la Nazionale Under21 allenata da Cesare Maldini, ora si diverte con la racchetta in mano. Oggi cinquantenne, in carriera ha militato in tredici squadre di Serie A tra cuintus, Napoli, Como e Atalanta segnando con dodici maglie diverse: un record detenuto insieme a Marco Borriello. Con 113 gol segnati nella massima serie,è stato il calciatore più prolifico a non aver mai indossato la maglia azzurra della nazionale maggiore, probabilmente per la concorrenza dell’epoca. Oggi è spettatore di un campionato in cui la “sua“ntus si gioca il derby d’Italia dovendo recuperare un punto ai nerazzurri in classifica.