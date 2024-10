Altro raid vandalico. Rotti finestrini delle auto. I residenti: "Ora basta" (Di sabato 26 ottobre 2024) Ennesimo raid dei vandali, spaccati i finestrini delle auto. Questa volta a finire nel mirino è stata via Cesana, traversa di via Eritrea e parallela di via Ceva, zona stazione storica. Sono entrati in azione nella notte: hanno distrutto i finestrini di diverse auto, con lo scopo di portarsi via quanto sono riusciti ad arraffare all’interno dell’abitacolo. I residenti sono al limite, ridotti allo stremo lanciano l’ennesimo grido di aiuto: "Adesso basta, bisogna intervenire". La zona è già da tempo teatro di violenze, risse, accoltellamenti, furti e aggressioni, oltre che di spaccio di droga alla luce del sole, tra degrado e rifiuti abbandonati in strada. Una situazione definita insostenibile dai residenti, che più volte hanno lanciato appelli alle autorità e alle forze dell’ordine: "Aiutateci, se continua così a breve non potremo più uscire di casa. Ilrestodelcarlino.it - Altro raid vandalico. Rotti finestrini delle auto. I residenti: "Ora basta" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ennesimodei vandali, spaccati i. Questa volta a finire nel mirino è stata via Cesana, traversa di via Eritrea e parallela di via Ceva, zona stazione storica. Sono entrati in azione nella notte: hanno distrutto idi diverse, con lo scopo di portarsi via quanto sono riusciti ad arraffare all’interno dell’abitacolo. Isono al limite, ridotti allo stremo lanciano l’ennesimo grido di aiuto: "Adesso, bisogna intervenire". La zona è già da tempo teatro di violenze, risse, accoltellamenti, furti e aggressioni, oltre che di spaccio di droga alla luce del sole, tra degrado e rifiuti abbandonati in strada. Una situazione definita insostenibile dai, che più volte hanno lanciato appelli allerità e alle forze dell’ordine: "Aiutateci, se continua così a breve non potremo più uscire di casa.

