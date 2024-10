Allerta arancione, Arpal: "Possibile stazionarietà della struttura temporalesca" (Di sabato 26 ottobre 2024) La Liguria, salvo l'imperiese, si è svegliata in Allerta meteo arancione per temporali, il massimo grado per questo tipo di fenomeni. L'Allerta arancione sul levante (Zona C) si chiuderà, salvo nuove decisioni di Arpal in tarda mattinata, alle 12 di oggi, sabato 26 ottobre, poi seguirà Allerta Genovatoday.it - Allerta arancione, Arpal: "Possibile stazionarietà della struttura temporalesca" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La Liguria, salvo l'imperiese, si è svegliata inmeteoper temporali, il massimo grado per questo tipo di fenomeni. L'sul levante (Zona C) si chiuderà, salvo nuove decisioni diin tarda mattinata, alle 12 di oggi, sabato 26 ottobre, poi seguirà

Allerta arancione per il maltempo in Piemonte - E’ allerta arancione per rischio idrogeologico, lo stabilisce il bollettino emesso da Arpa Piemonte per la giornata di oggi, sabato 26 ottobre. I rischi dell’allerta riguardano il Piemonte meridionale (valli Belbo, Bormida e Scrivia) e la ... (Lidentita.it)

Estate di San Martino in anticipo - ma c’è l’allerta arancione in tre regioni - Estate di San Martino in anticipo sull’Italia, con un’inaspettata ondata di bel tempo e temperature ben al di sopra la media stagionale al Centro e al Sud nella giornata di sabato e poi su tutta la Penisola in quella di domenica. Intanto per la ... (Quifinanza.it)

Maltempo in Italia : nubifragi e allerta arancione in diverse regioni - situazione critica a Bologna - Facebook WhatsApp Twitter Il maltempo continua a colpire l’Italia, portando piogge intense e fenomeni alluvionali. In particolare, nelle regioni settentrionali si segnalano diversi eventi meteorologici avversi. Oggi, sabato 26 ottobre, sono ... (Gaeta.it)

Maltempo - allerta arancione in tre regioni. Scuole chiuse a Bologna - La Protezione civile ha dichiarato l’allerta arancione in Emilia Romagna, Liguria e Piemonte, gialla per altre cinque regioni. Il Comune di Bologna, con un’ordinanza, ha stabilito per oggi la chiusura le scuole, invitando anche aziende ed enti allo ... (Tg24.sky.it)