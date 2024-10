Alice nella città 2024: vince Bird di Andrea Arnold. Ecco tutti i titoli premiati (Di sabato 26 ottobre 2024) Alice nella città 2024: vince Bird di Andrea Arnold, Miglior opera prima a Rita di Paz Vega. Ecco tutti i titoli premiati della sezione autonoma e indipendente della Festa del cinema di Roma Alice nella città 2024 (qui il sito internet ufficiale): vince Bird di Andrea Arnold, la Miglior opera prima è Rita di Paz Vega, a No More Trouble – Cosa rimane di una tempesta di Tommaso Romanelli va il Premio Raffaella Fioretta per il Miglior film italiano del panorama Italia. Ecco tutti i titoli premiati della sezione autonoma e indipendente della Festa del cinema di Roma. Alice nella città 2024 – bannerAlice nella città 2024 – I vincitori PREMIO MIGLIOR FILM DEL CONCORSO DI Alice nella cittàBird di Andrea Arnold Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria di trentacinque ragazzi di età compresa tra i 16 e 19 anni. .com - Alice nella città 2024: vince Bird di Andrea Arnold. Ecco tutti i titoli premiati Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024)di, Miglior opera prima a Rita di Paz Vega.della sezione autonoma e indipendente della Festa del cinema di Roma(qui il sito internet ufficiale):di, la Miglior opera prima è Rita di Paz Vega, a No More Trouble – Cosa rimane di una tempesta di Tommaso Romanelli va il Premio Raffaella Fioretta per il Miglior film italiano del panorama Italia.della sezione autonoma e indipendente della Festa del cinema di Roma.– banner– I vincitori PREMIO MIGLIOR FILM DEL CONCORSO DIdiIl riconoscimento è stato assegnato da una giuria di trentacinque ragazzi di età compresa tra i 16 e 19 anni.

