Accardi: “Camarda, che emozione. Vorrei vedere più ragazzi fare così” (Di sabato 26 ottobre 2024) Intervistato a Tmw Radio, Giuseppe Accardi ha parlato del Milan e del baby talento rossonero, Francesco Camarda Pianetamilan.it - Accardi: “Camarda, che emozione. Vorrei vedere più ragazzi fare così” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Intervistato a Tmw Radio, Giuseppeha parlato del Milan e del baby talento rossonero, Francesco

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Castro critico su Leao: "Ha tutto per diventare un top al mondo. Però ad oggi non lo è, né nel Milan né in nazional" - Intervistato dai colleghi di calciomercato.com, l'allenatore del Dunkerque in Francia, ma che a lungo è stato un tecnico delle giovanili prima del Vitoria Guimaraes (di ... (milannews.it)