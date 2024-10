Abbandonano una valanga di rifiuti e fuggono: sanzionati grazie alle telecamere (Di sabato 26 ottobre 2024) Zero tolleranza per chi abbandona i rifiuti. Prosegue, nel Comune di Terracina, la campagna di controllo e monitoraggio del territorio, fortemente voluta dall'assessore Casabona, in collaborazione con Polizia locale. Negli ultimi giorni due persone sono state sanzionate durante i controlli Latinatoday.it - Abbandonano una valanga di rifiuti e fuggono: sanzionati grazie alle telecamere Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Zero tolleranza per chi abbandona i. Prosegue, nel Comune di Terracina, la campagna di controllo e monitoraggio del territorio, fortemente voluta dall'assessore Casabona, in collaborazione con Polizia locale. Negli ultimi giorni due persone sono state sanzionate durante i controlli

Carini - abbandonano rifiuti nello spiazzale della stazione Piraineto : denunciati tre uomini - Tre denunciati per abbandono di rifiuti a Carini. Ora rischiano l’arresto, fino a un massimo di due anni, e un’ammenda da 2.600 a 26 mila euro. Si tratta di tre dipendenti di 65, 39 e 60 anni di una ditta edile, proveniente da un altro comune ... (Palermotoday.it)

Abbandonano rifiuti. Ecofurbi smascherati - Implacabili le telecamere, ancora una volta si sono rivelate preziose alleate nella lotta contro gli incivili che abbandonano rifiuti in giro per territorio o riempiono i cestini pubblici con la loro immondizia anziché smaltirla nel rispetto ... (Ilgiorno.it)

Abbandonano rifiuti sui marciapiedi e accanto ai cestini - raffica di multe in tutta Livorno - Sono 22 le utenze che sono state individuate in questi giorni dagli ispettori ambientali di Aamps per non essersi disfatte correttamente dei rifiuti così come indicato dal vigente regolamento comunale dedicato. Nel mirino sono finiti coloro i ... (Livornotoday.it)

Abbandonano rifiuti vicino al depuratore. Multa di 13mila euro - Una multa salatissima di ben 13 mila euro che si dovranno dividere in parti uguali sia lo scaricatore abusivo che il titolare della ditta per la quale lavora. Mano pesante della polizia municipale che ha messo fine alla discarica intorno all’area ... (Lanazione.it)