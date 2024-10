Quotidiano.net - Zingaretti regista: "Figlio mio perso nell’alcol. Sono tuo padre e ti salverò"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Une suo, un ragazzo sensibile, con animo e talento da poeta, che da quando è morta la mamma affogail suo dolore. Ma quel male di vivere appartiene a tanti e Lucalo racconta con tocco lieve, senza enfasi, nel suo primo film da, La casa degli sguardi, liberamente ispirato all’omonimo libro di Daniele Mencarelli. Presentato ieri alla Festa del Cinema di Roma sarà nelle sale in primavera, connel ruolo dele Gianmarco Franchini in quello delMarco. Il film è ambientato a Roma dove Marco lavora con una ditta di pulizie all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: un luogo dove incontra il dolore degli altri ma scopre anche la solidarietà, la forza di resistere, l’attaccamento alla vita., come è arrivato a questo esordio? "Erano diversi anni che coltivavo questo desiderio.