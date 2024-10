Webuild, contratto stradale da 190mln di dollari in Florida (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nuovo progetto stradale per il Gruppo Webuild, con la controllata Lane che si aggiudica un contratto da 190 milioni di dollari per realizzare il raccordo autostradale tra la Interstate 4 e la State Road 33 nella contea di Polk, in Florida. Lo annuncia il gruppo in una nota, segnalando che il contratto “porta L'articolo Webuild, contratto stradale da 190mln di dollari in Florida proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nuovo progettoper il Gruppo, con la controllata Lane che si aggiudica unda 190 milioni diper realizzare il raccordo autotra la Interstate 4 e la State Road 33 nella contea di Polk, in. Lo annuncia il gruppo in una nota, segnalando che il“porta L'articolodadiinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Webuild - contratto stradale da 190mln di dollari in Florida - (Adnkronos) – Nuovo progetto stradale per il Gruppo Webuild, con la controllata Lane che si aggiudica un contratto da 190 milioni di dollari per realizzare il raccordo autostradale tra la Interstate 4 e la State Road 33 nella contea di Polk, in ... (Periodicodaily.com)

Webuild - contratto stradale da 190mln di dollari in Florida - L' annuncio del gruppo in una nota Nuovo progetto stradale per il Gruppo Webuild, con la controllata Lane che si aggiudica un contratto da 190 milioni di dollari per realizzare il raccordo autostradale tra la Interstate 4 e la State Road 33 nella ... (Sbircialanotizia.it)

Webuild - contratto stradale da 190mln di dollari in Florida - Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Nuovo progetto stradale per il Gruppo Webuild , con la controllata Lane che si aggiudica un contratto da 190 milioni di dollari per realizzare il raccordo autostradale tra la Interstate 4 e la State Road 33 nella contea ... (Liberoquotidiano.it)