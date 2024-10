Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 08:45 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Viabilità DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 08.35 ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PORTA DI Roma E TIBURTINA E TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA LA Roma-FIUMICINO E L’OSTIENSE, TRA L’APPIA E LA RomaNINA E TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA FILE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. A ROCCA DI PAPA TUTTO PRONTO PER LA 44° EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA CASTAGNA LA STORICA MANIFESTAZIONE DEDICATA AL FRUTTO SIMBOLO DELL’AUTUNNO ANIMERA’ LE VIE DEL BORGO FINO A DOMENICA SERA DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO NELLE STRADE INTERESSATE DALL’EVENTO. TUTTI I DETTAGLI SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO INFOMBOLITA.ASTRALSPA.IT PER IL TRASPORTO PUBBLICO DA STASERA ALLE 20. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 08:45 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)DEL 25 OTTOBREORE 08.35 ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PORTA DIE TIBURTINA E TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA LA-FIUMICINO E L’OSTIENSE, TRA L’APPIA E LANINA E TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA FILE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. A ROCCA DI PAPA TUTTO PRONTO PER LA 44° EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA CASTAGNA LA STORICA MANIFESTAZIONE DEDICATA AL FRUTTO SIMBOLO DELL’AUTUNNO ANIMERA’ LE VIE DEL BORGO FINO A DOMENICA SERA DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO NELLE STRADE INTERESSATE DALL’EVENTO. TUTTI I DETTAGLI SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO INFOMBOLITA.ASTRALSPA.IT PER IL TRASPORTO PUBBLICO DA STASERA ALLE 20.

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 08 : 15 - VIABILITÀ DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 07.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO DISAGI COME SEMPRE IN INGRESSO A ROMA IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO: RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 07 : 30 - VIABILITÀ DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 07.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO DISAGI COME SEMPRE IN INGRESSO A ROMA IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO: RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS ... (Romadailynews.it)

Roma - il filo rosso che divide la viabilità - Roma, il filo rosso che divide la viabilità – Cronache settimanali dai disagi verso il Giubileo 2025 È ormai diventata una consuetudine: prima di imbarcarmi nel mio cammino per vie di Roma ho imparato a fare un piccolo “controllo” mappe per capire ... (Lidentita.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 20 : 30 - VIABILITÀ DEL 24 OTTOBRE 2024 ORE 20.20 TOMMMASO RENZI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOALRE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, SEGNALIAMO SOLTANTO DEI RALLENTAMTNI ... (Romadailynews.it)