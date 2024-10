Venom: The Last Dance, la spiegazione della scena post credits e cosa significa per il futuro (Di venerdì 25 ottobre 2024) Venom: The Last Dance, la spiegazione della scena post credits e cosa significa per il futuro Venom: The Last Dance ha due scene post-credits, ma vale la pena rimanere in attesa? Se non vedete l’ora di sapere cosa succederà in futuro al Protettore Letale, allora è meglio che restiate seduti. Durante l’atto finale del film – potete leggere qui il nostro pezzo completo sul finale – il piano di Knull per liberarsi con Eddie Brock e il “Codex” di Venom viene rovinato quando il simbionte si distrugge per tenere il suo creatore intrappolato su Klyntar. Nella scena di metà film, torniamo da Knull che dice che, ora che il “campione” del mondo è caduto, ha intenzione di conquistare l’universo. “Il Re in Nero si è svegliato”, dichiara il cattivo, “ucciderò il vostro mondo. Tutti bruceranno. E voi starete a guardare!”. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di venerdì 25 ottobre 2024): The, laper il: Theha due scene, ma vale la pena rimanere in attesa? Se non vedete l’ora di saperesuccederà inal Protettore Letale, allora è meglio che restiate seduti. Durante l’atto finale del film – potete leggere qui il nostro pezzo completo sul finale – il piano di Knull per liberarsi con Eddie Brock e il “Codex” diviene rovinato quando il simbionte si distrugge per tenere il suo creatore intrappolato su Klyntar. Nelladi metà film, torniamo da Knull che dice che, ora che il “campione” del mondo è caduto, ha intenzione di conquistare l’universo. “Il Re in Nero si è svegliato”, dichiara il cattivo, “ucciderò il vostro mondo. Tutti bruceranno. E voi starete a guardare!”.

