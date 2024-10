Varato il dispositivo del traffico per i lavori in piazza Risorgimento (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA causa dell’avvio dei lavori in piazza Risorgimento/ex area Collegio La Salle e della chiusura del terminal bus extraurbani di piazzale Venanzio Vari, a partire dalle ore 7:00 di lunedì 28 ottobre e sino al termine dei lavori di allestimento dell’area di cantiere vigerà il divieto di sosta e fermata in piazzale Venanzio Vari e piazza Risorgimento. Inoltre, verrà istituita la riserva della corsia di marcia agli autobus extraurbani delle linee di trasporto regionali e provinciali in via Mustilli, da via Calandra alla Rotonda delle Scienze. Verrà altresì istituita la fermata degli autobus extraurbani, con riserva degli stalli di sosta in ordine di arrivo con attestazione dal primo posto utile in prossimità della Rotonda delle Scienze, consentendo la sola sosta per la salita e discesa dei passeggeri (la sosta inoperosa non dovrà superare i 3 minuti). Anteprima24.it - Varato il dispositivo del traffico per i lavori in piazza Risorgimento Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA causa dell’avvio deiin/ex area Collegio La Salle e della chiusura del terminal bus extraurbani dile Venanzio Vari, a partire dalle ore 7:00 di lunedì 28 ottobre e sino al termine deidi allestimento dell’area di cantiere vigerà il divieto di sosta e fermata inle Venanzio Vari e. Inoltre, verrà istituita la riserva della corsia di marcia agli autobus extraurbani delle linee di trasporto regionali e provinciali in via Mustilli, da via Calandra alla Rotonda delle Scienze. Verrà altresì istituita la fermata degli autobus extraurbani, con riserva degli stalli di sosta in ordine di arrivo con attestazione dal primo posto utile in prossimità della Rotonda delle Scienze, consentendo la sola sosta per la salita e discesa dei passeggeri (la sosta inoperosa non dovrà superare i 3 minuti).

