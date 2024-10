Ilfattoquotidiano.it - Usa 2024, saranno le donne a decidere la vittoria di Harris su Trump

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Barack Obama è tra i pochi ad aver toccato uno dei punti cruciali di questa campagna elettorale in America. “Fate finta che Kamalasia Ken– se fosse un uomo, un uomo bianco di mezza età, avreste un’opinione diversa di Kamala?” Bisognerebbe chiamarla misoginia, se non sessismo. O razzismo. Cioè la percezione in stile cane di Pavlov per milioni di elettori americani abituati a vedere un uomo bianco alla Casa Bianca. I luoghi comuni abbondano, tipo “sarebbe difficile affidare a una donna i codici dei missili nucleari” perché “lesono esseri emotivi”. Il fatto è cheproprio lela tornata elettorale del 5 novembre. La sconfitta di Hillary Clinton nel 2020 non prelude bene, eppure se si dovesse dar retta ai sondaggi, stavolta potrebbe andare diversamente.