Uomo si barrica in casa, ma la Mobile riesce a braccarlo: 35enne ai domiciliari (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ agli arresti domiciliari un 35enne per detenzione ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato con la Squadra Mobile agli ordini del vice questore Flavio Tranquillo. Le fasi dell’arresto sono state concitate: tutto è accaduto nel pomeriggio al rione Libertà. Per tentare di evitare l’arresto l’Uomo si era barricato in casa e per stanarlo si è reso necessario l’ausilio dei cani della Polizia Penitenziaria. Gli ispettori sono dovuti entrare dalla finestra. L’Uomo ha anche tentato di liberarsi di un panetto di hashish lanciandolo da una finestra, ma alla fine le forze dell’ordine sono riuscite a penetrare all’interno dell’abitazione ed hanno rinvenuto 60 grammi della sostanza stupefacente, un panetto all’esterno dell’abitazione, nonché un bilancino, un coltello e banconote. Anteprima24.it - Uomo si barrica in casa, ma la Mobile riesce a braccarlo: 35enne ai domiciliari Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ agli arrestiunper detenzione ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato con la Squadraagli ordini del vice questore Flavio Tranquillo. Le fasi dell’arresto sono state concitate: tutto è accaduto nel pomeriggio al rione Libertà. Per tentare di evitare l’arresto l’si erato ine per stanarlo si è reso necessario l’ausilio dei cani della Polizia Penitenziaria. Gli ispettori sono dovuti entrare dalla finestra. L’ha anche tentato di liberarsi di un panetto di hashish lanciandolo da una finestra, ma alla fine le forze dell’ordine sono riuscite a penetrare all’interno dell’abitazione ed hanno rinvenuto 60 grammi della sostanza stupefacente, un panetto all’esterno dell’abitazione, nonché un bilancino, un coltello e banconote.

