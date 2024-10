Uno psichiatra per il marito della mantide (Di venerdì 25 ottobre 2024) PARABIAGO (Milano) Una perizia psichiatrica sul marito di Adilma. Un nuovo colpo di scena nelle indagini sull’omicidio di Fabio Ravasio, 51 anni, di Parabiago, investito e lasciato morire lungo una Provinciale. Sotto la lente di ingrandimento della Procura di Busto Arsizio ora finisce Marcello Trifone, uno dei nove arrestati. L’omicidio ha rivelato un complesso intreccio di manipolazioni e dinamiche psicologiche e gli avvocati di Trifone stanno cercando di costruire una difesa basata sulla perizia psichiatrica per dimostrare che Trifone fosse incapace d’intendere e di volere durante il delitto. Se la tesi difensiva fosse confermata, la mantide brasiliana potrebbe anche essere accusata di circonvenzione d’incapace. Andrea Toscani, avvocato di Trifone, dipinge l’assistito come un uomo ingenuo e vulnerabile, preda delle manipolazioni della moglie Adilma. Ilgiorno.it - Uno psichiatra per il marito della mantide Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) PARABIAGO (Milano) Una perizia psichiatrica suldi Adilma. Un nuovo colpo di scena nelle indagini sull’omicidio di Fabio Ravasio, 51 anni, di Parabiago, investito e lasciato morire lungo una Provinciale. Sotto la lente di ingrandimentoProcura di Busto Arsizio ora finisce Marcello Trifone, uno dei nove arrestati. L’omicidio ha rivelato un complesso intreccio di manipolazioni e dinamiche psicologiche e gli avvocati di Trifone stanno cercando di costruire una difesa basata sulla perizia psichiatrica per dimostrare che Trifone fosse incapace d’intendere e di volere durante il delitto. Se la tesi difensiva fosse confermata, labrasiliana potrebbe anche essere accusata di circonvenzione d’incapace. Andrea Toscani, avvocato di Trifone, dipinge l’assistito come un uomo ingenuo e vulnerabile, preda delle manipolazionimoglie Adilma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uno psichiatra per il marito della mantide - Una perizia psichiatrica sul marito di Adilma. Un nuovo colpo di scena nelle indagini sull’omicidio di Fabio Ravasio, 51 anni, di Parabiago, investito e lasciato morire lungo una Provinciale. Sotto la ... (ilgiorno.it)

Gisèle Pelicot, narcotizzata dal marito e stuprata da 50 uomini: “Non devo essere io a vergognarmi, ma loro” - Avrebbe potuto scegliere il processo a porte chiuse. E invece no: "Non so come ricostruirò me stessa, sono supportata da uno psichiatra. Non so se la mia vita mi basterà per rialzarmi" Gisèle Pelicot, ... (unita.it)

Strage di Paderno, perizia psichiatrica sul 17enne: perché ha ucciso padre, madre e fratello - Lo psichiatra forense Franco Martelli si è occupato ... condannata con l'accusa di aver dato cocktail di farmaci letali anche a suo marito. O il processo a carico di Ousseynou Sy, il 47enne che il 20 ... (leggo.it)

Strage di Paderno Dugnano, al via la perizia psichiatrica sul 17enne che ha ucciso i genitori e il fratello - Tre mesi per verificare un eventuale vizio di mente del ragazzo.Per discutere gli esiti, in incidente probatorio, è stata fissata un'udienza a febbraio ... (ilgiorno.it)