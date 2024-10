Udinese Cagliari, Nicola: «Siamo rimasti in gara fino alla fine» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il tecnico del Cagliari ha parlato dopo la partita persa per 2-0 dai rossoblu contro l’Udinese Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida dei rossoblu contro l’Udinese. Nulla da fare per i sardi che tornano a casa con zero punti complice il ko per 2-0. gara – «Quando si fanno Calcionews24.com - Udinese Cagliari, Nicola: «Siamo rimasti in gara fino alla fine» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il tecnico delha parlato dopo la partita persa per 2-0 dai rossoblu contro l’Davide, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida dei rossoblu contro l’. Nulla da fare per i sardi che tornano a casa con zero punti complice il ko per 2-0.– «Quando si fanno

Udinese Cagliari - Nicola : «Ci saranno dei cambi - loro squadra preparata e forte» - Il tecnico del Cagliari ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Udinese, analizzando diversi fattori Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre partita di rito in vista della sfida contro ... (Calcionews24.com)

Cagliari - Nicola "Ci saranno cambiamenti anche senza turnover" - "Uno o due elementi li modifichiamo anche senza turnover" CAGLIARI - «Ci saranno cambiamenti, che valgono sia per strategie di gioco sia per l'interpretazione del ruolo di chi scende in campo. Uno o due elementi li modifichiamo anche senza ... (Ilgiornaleditalia.it)

Udinese-Cagliari - Nicola : “Siamo finalmente più concreti. Luvumbo? E’ giovane - va dosato” - “Mi aspetto un’Udinese molto organizzata e in grado di interpretare bene entrambe le fasi. E’ una squadra che è in grado di metterti in difficoltà sotto l’aspetto fisico. Bisogna rimanere concentrati e soprattutto essere disciplinati in campo”. ... (Sportface.it)

Cagliari - Adopo : “In Sardegna mi trovo bene - Nicola grande allenatore” - Michel Adopo, centrocampista del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A con RDS, toccando vari temi: “La vittoria contro il Torino è stata molto importante per il morale. Siamo a quattro risultati utili consecutivi e questo ci dà ... (Sportface.it)