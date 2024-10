Turetta | ho detto bugie preparai lista

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) 11.13 "Ho pensato di rapirla, e anche di togliere la vita a lei e poi a me, ero confuso, io volevo stare ancora assieme a lei".Così Filippo,l'ex fidanzato imputato, al processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Ha poi ammesso di aver"una serie di" nel primo interrogatorio, affermando che alcuni giorni prima del delitto aveva stilato la famosa "delle cose da fare",compreso prelevare soldi dal bancomat e poi gettarlo per non lasciare le proprie tracce.