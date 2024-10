Lapresse.it - Turchia: gruppo legato al Pkk rivendica attentato ad Ankara

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Torino, 25 ott. (LaPresse) – Unarmatoal Pkk, il Partito dei lavoratori del Kurdistan, hato l’di mercoledì contro la Turkish Aerospace Industries (Tai) di. Il Centro di difesa popolare (HSM) ha riferito che l’attacco è stato effettuato dal ‘Battaglione Immortali’. “L’azione, pianificata da molto tempo e attuata con successo, non ha alcun collegamento con l’agenda politica discussa innell’ultimo mese”, si legge nel comunicato citato dal portale ‘Kurdistan24’. “Per principio – si legge – il Battaglione Immortale non agisce frequentemente. Tuttavia, di tanto in tanto, invece di programmi attuali mirati a obiettivi importanti e strategici, implementa azioni sacrificali che contengono avvertimenti e messaggi contro le pratiche genocide, i massacri e le pratiche di isolamento del governo statale turco.