Tennis, Matteo Berrettini ammesso al tabellone principale di Bercy. Decisivo il forfait di Korda (Di venerdì 25 ottobre 2024) Matteo Berrettini, impegnato attualmente nell'ATP 500 di Vienna, è stato ammesso in extremis al tabellone principale dell'imminente Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024. L'azzurro, seconda riserva al momento della pubblicazione dell'entry list, ha usufruito infatti di due forfait per rientrare nel lotto dei giocatori che prenderanno parte al main draw del torneo parigino. Dopo Novak Djokovic, che ha deciso nei giorni scorsi di saltare la trasferta nella capitale francese, è arrivata oggi la notizia ufficiale della rinuncia di Sebastian Korda. L'americano non gioca dallo scorso 29 agosto, quando venne eliminato dal ceco Tomas Machac al secondo turno degli US Open, a causa di un problema al gomito che lo ha costretto poi ad operarsi. Stagione finita dunque per Korda, che lascia il posto a Berrettini nel tabellone principale di Bercy.

