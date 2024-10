Svincoli di Giostra, il Comune pagherà 13 milioni alla ditta Ricciardello (Di venerdì 25 ottobre 2024) Accordo trovato, dopo una lunga trattativa. Ieri pomeriggio, nel corso dei lavori della seduta di Giunta, l’Esecutivo di palazzo Zanca ha deliberato la proposta di accordo transattivo per mettere fine ad un contenzioso che ha tenuto per molto tempo in apprensione il Comune di Messina innanzi alla Messinatoday.it - Svincoli di Giostra, il Comune pagherà 13 milioni alla ditta Ricciardello Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Accordo trovato, dopo una lunga trattativa. Ieri pomeriggio, nel corso dei lavori della seduta di Giunta, l’Esecutivo di palazzo Zanca ha deliberato la proposta di accordo transattivo per mettere fine ad un contenzioso che ha tenuto per molto tempo in apprensione ildi Messina innanzi

