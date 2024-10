Ilrestodelcarlino.it - Strade e campi ancora inondati: "Ormai dormiamo con gli stivali"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La terra non drena più e ogni situazione già in essere rischia di causare altri danni. Questo quanto avvenuto, nella mattinata di ieri, tra Budrio e Medicina: il torrente Quaderna, con un livello idrometrico oltre la soglia dopo le piogge della notte, ha esondato dalla stessa rottura che si era creata a seguito dell’alluvione di sabato. Una voragine, quella in prossimità di via San Salvatore a Medicina, che era già in fase di riparazione, ma essendo i lavori nonterminati, purtroppo, l’acqua ha ripreso ad uscire. Devastando d’acqua, quelle stesse campagne e quelle stessedi pochi giorni fa. Alle 19 di ieri le ditte incaricate dalla Regione continuavano a lavorare sul ripristino della rottura del Quaderna in via San Salvatore (chiusa alla circolazione), non ci sono state evacuazioni. Il centro operativo comunale è attivo per le segnalazioni ed emergenze.