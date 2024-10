Dilei.it - Stefano De Martino, proposta di nozze in diretta ad Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Colpo di scena inatteso ad, il game show Rai tra i più longevi e seguiti della televisione italiana, passato da poco alla conduzione del giovane e promettenteDe. Diultimamente si parla perché sembra che i concorrenti non abbiano mai vinto così tanto, ma nell’ultima puntata a vincere è stato l’amore, con unadi matrimonio a sorpresa. Cosa è successo adA sfidare il temibile Dottore nella puntata di giovedì 24 ottobre dic’è stata Sara, denominata affettuosamente dai compagni di gioco “Saretta con turbante” per via dei suoi coloratissimi copricapo. Sara, che vive a Foligno e di lavoro crea contenuti social per aziende e liberi professionisti, ha giocato con il pacco numero 4. Ad accompagnarla nella sua sfida alla sorte il fidanzato Dario.