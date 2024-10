Ilfattoquotidiano.it - Small things like this/Piccole cose come queste, dopo l’Oscar Cillian Murphy in un’opera intima, tortuosa e liberatoria – Il trailer in anteprima

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Ti svegli ancora qualche volta, vero? Ti svegli al buio e senti il grido di quegli innocenti”. Scomodiamo sua maestà Hannibal Lecter, e il compianto Jonathan Demme, per entrare in un film che non è propriamente un thriller, ma che porta con sé la medesima rimozione e su di essa ci costruisce un magistrale personaggio a tutto tondo eè intanto il ritorno al cinema diper Oppenheimer. Un’interpretazione di una così scarna e scarnificante complessità da far urlare al miracolo. Alla vigilia del Natale del 1985, nella cittadina di New Ross, sud est dell’Irlanda, Bill Furlong () consegna con il suo furgoncino carbone, torba e combustibile a famiglie ed aziende della zona.