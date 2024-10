Panorama.it - "Silent Reading Party", come riscoprire il piacere della lettura

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel frenetico mondo contemporaneo, dove il rumore e le distrazioni digitali sovrastano ogni istante di quiete, iemergonoun’affascinante oasi di tranquillità . Questi eventi, che celebrano lacollettiva in silenzio, stanno guadagnando popolarità in Italia e in tutto il mondo, invitando le persone a riconnettersi con i libri e con sé stesse. Immaginate di entrare in una libreria o in un caffè, circondati da altre anime affini, tutte impegnate a sfogliare pagine e a immergersi in mondi narrativi. L'atmosfera è avvolta da una calma contagiosa, dove il fruscio delle pagine che si girano diventa una melodia quasi ipnotica. Questa esperienza unica, priva di interruzioni e distrazioni, permette ai partecipanti diil potereforma di meditazione e riflessione personale.