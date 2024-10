Serie A, 9ª giornata: diretta TV e streaming partite (dubbio Bologna-Milan) (Di venerdì 25 ottobre 2024) La nona giornata di Serie A è quella di Inter-Juventus, ma anche quella dove potrebbe esserci il primo rinvio: per Bologna-Milan c’è l’ordinanza del sindaco del comune emiliano che impedisce di giocare domani al Dall’Ara. Serie A 2024-2025 – 9ª giornata Udinese-Cagliari – venerdì 25 ottobre ore 18.30 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN Torino-Como – venerdì 25 ottobre ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Napoli-Lecce – sabato 26 ottobre ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Bologna-Milan – sabato 26 ottobre ore 18 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Atalanta-Verona – sabato 26 ottobre ore 20. Inter-news.it - Serie A, 9ª giornata: diretta TV e streaming partite (dubbio Bologna-Milan) Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La nonadiA è quella di Inter-Juventus, ma anche quella dove potrebbe esserci il primo rinvio: perc’è l’ordinanza del sindaco del comune emiliano che impedisce di giocare domani al Dall’Ara.A 2024-2025 – 9ªUdinese-Cagliari – venerdì 25 ottobre ore 18.30 –TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), liveDAZN Torino-Como – venerdì 25 ottobre ore 20.45 –TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) eDAZN Napoli-Lecce – sabato 26 ottobre ore 15 –TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) eDAZN– sabato 26 ottobre ore 18 –TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) eDAZN Atalanta-Verona – sabato 26 ottobre ore 20.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie A 2024/2025 - nona giornata : programma e telecronisti Dazn e Sky - Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky della nona giornata della Serie A 2024/2025. Riparte un nuovo turno di campionato e ci sono tante sfide degne di nota. A cominciare da Inter-Juventus, che può dire tanto su queste due squadre nell’eterna ... (Sportface.it)

Serie A 2024/2025 - le probabili formazioni della nona giornata - Le probabili formazioni della nona giornata del campionato di Serie A 2024/2025, in programma da venerdì 25 a domenica 27 ottobre. Questo turno si aprirà venerdì con due anticipi che vedranno impegnati l’Udinese contro il Cagliari e il Torino ... (Sportface.it)

Probabili formazioni Lazio-Genoa - nona giornata Serie A 2024/2025 - Le probabili formazioni di Lazio-Genoa, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2024/2025. La squadra biancoceleste, archiviata la sconfitta subita contro la Juventus, vuole rialzare la testa per non perdere contatto con le ... (Sportface.it)

Probabili formazioni Fiorentina-Roma - nona giornata Serie A 2024/2025 - Le probabili formazioni di Fiorentina-Roma, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2024/2025. La compagine viola, archiviato l’impegno di Europa League contro il San Gallo, torna in campo tra le mura amiche del Franchi per ... (Sportface.it)