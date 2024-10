Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “Fiori di città”, il nuovo singolo di Grid

(Di venerdì 25 ottobre 2024) In rotazione dal 25 ottobre 2024 “di”, ildiche conquista le radio e le piattaforme di streaming.di, “di” Dal 25 ottobre 2024, il brano “di” didebutta nelle radio, rappresentando un’importante novità per i fan dell’artista. Questoè stato lanciato da Maionese Project ed è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 3 ottobre. Un Brano Introspettivo “di” è un pezzo musicale che affronta tematiche profonde e personali. È dedicato a una persona che non c’è più e raccoglie le fragilità che possono accompagnare la vita di ognuno di noi. Il brano mette in luce come le difficoltà e le emozioni intense possano portare a scelte avventate e impulsive.