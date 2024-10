Thesocialpost.it - Rocco Siffredi parla di Francesco Totti: “Potrebbe essere il mio erede, ha il dono”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)è diventato il pupillo e il possibiledi. L’ex capitano della Roma in questi ultimi giorni è tornato al centro delle cronache per le sue dichiarazioni su un possibile ritorno in campo a 48 anni suonati. Ma anche per le voci sempre più insistenti sul suo nuovo flirt con la giornalista Marialuisa Jacobelli. Ora ci si mette pure il re del porno italiano che, ospite dell’ultima puntata di “Ciao Maschio”, in onda sabato sabato 26 ottobre in seconda serata su Rai 1, la spara veramente grossa sul Pupone. È proprio il caso di dirlo.Leggi anche: Bomba su, “Ecco con chi tradisce Noemi, una giornalista famosissima” La bomba disu“Tu ogni tanto prendi questa passione con qualcuno che deveil tuoo fare un film con te”, domanda al suo ospite la conduttrice del programma Nunzia De Girolamo.