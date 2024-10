Robert Zemeckis: "Oggi non sarei stato in grado di realizzare nessuno dei miei film" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il regista di Forrest Gump e Ritorno al futuro ha fatto un paragone rispetto ai film realizzati in passato. Tra pochi giorni Robert Zemeckis presenterà il suo ultimo film, Here, insieme a Tom Hanks all'AFI film Festival. Il nuovo lavoro del regista rappresenta una sorta di reunion con il gruppo di lavoro di Forrest Gump, che includeva anche lo sceneggiatore Eric Roth e Robin Wright. Ospite del podcast di Marc Maron, Zemeckis ha confessato di non avere altri progetti in programma dopo Here, un'incertezza dovuta principalmente alla crisi creativa dell'industria cinematografica, secondo le dichiarazioni del regista. Problema di creatività "Le cose stanno andando a rilento" ha spiegato Zemeckis "C'è una cosa strana che non ho mai visto prima: nessuno Movieplayer.it - Robert Zemeckis: "Oggi non sarei stato in grado di realizzare nessuno dei miei film" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il regista di Forrest Gump e Ritorno al futuro ha fatto un paragone rispetto airealizzati in passato. Tra pochi giornipresenterà il suo ultimo, Here, insieme a Tom Hanks all'AFIFestival. Il nuovo lavoro del regista rappresenta una sorta di reunion con il gruppo di lavoro di Forrest Gump, che includeva anche lo sceneggiatore Eric Roth e Robin Wright. Ospite del podcast di Marc Maron,ha confessato di non avere altri progetti in programma dopo Here, un'incertezza dovuta principalmente alla crisi creativa dell'industria cinematografica, secondo le dichiarazioni del regista. Problema di creatività "Le cose stanno andando a rilento" ha spiegato"C'è una cosa strana che non ho mai visto prima:

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nosferatu : il film di Robert Eggers ha un fondamentale dettaglio in comune con la versione di Werner Herzog - Il remake e il precedente film del regista tedesco hanno un dettaglio non di poco conto in comune che farà felici i fan della vecchia versione Da oltre 100 anni, Nosferatu è la storia di vampiri per eccellenza della storia del cinema. L'ombra del ... (Movieplayer.it)

La gazza ladra : recensione del film di Robert Guédiguian con Ariane Ascaride - Una donna accudisce degli anziani rubacchiando qua e là piccole cifre. Fino a che viene scoperta. Robert Guédiguian continua la via della leggerezza con una storia semplice e piena di umanità. La recensione di Mauro Donzelli de La gazza ladra, ... (Comingsoon.it)

Concorso 'Roberto Gavioli' : l'iscrizione dei film documentari sull'industria e sul lavoro sta per concludersi - Si chiuderanno il 18 ottobre le iscrizioni al Concorso cinematografico nazionale 'Roberto Gavioli', dedicato ai film documentari sull'industria e sul lavoro, ecco i dettagli. Le iscrizioni al Concorso cinematografico nazionale 'Roberto Gavioli', ... (Movieplayer.it)

Here : il trailer italiano del film di Robert Zemeckis - Eagle Pictures ha diffuso quest’oggi il trailer italiano di Here, il nuovo emozionante film di Robert Zemeckis. Il film prende ispirazione dall’’omonimo libro illustrato di Richard McGuire, e racconta ciò che accade in una singola stanza in più ... (Universalmovies.it)