Resettare la grafica del PC se lo schermo diventa nero o sballa

La grafica del PC potrebbe mostrare alcuni problemi proprio sul più bello: freeze, sfarfallamenti, cali di framerate o, peggio ancora, schermata nera o messaggi d'errore del sistema operativo. Questi errori possono coinvolgere il nostro computer sia durante una sessione di gaming sia durante una sessione di lavoro, specie se utilizziamo programmi di grafica pesanti. In questi casi vale la pena tentare il reset della grafica del computer, utilizzando sia gli strumenti forniti dal sistema operativo Windows sia utilizzando alcuni trucchi e scorciatoie da esperti. Tutti i trucchi sono a prova di utenti principianti, che possono così ripristinare sempre la grafica del computer senza dover chiedere aiuti esterni.

