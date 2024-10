Pupo torna a fare il giudice per una notte (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il pubblico non molla Tale e Quale Show 2024. Anche settimana scorsa ha vinto la sfida con la fiction Mediaset Storia di una famiglia per bene 2 con Giuseppe Zeno. La trasmissione condotta da Carlo Conti ha tenuto incollati davanti alla tv 3,3 milioni di telespettatori, registrando uno share del 20,9%. Le imitazioni dei cantanti di ieri e di oggi tengono botta nella serata del venerdì sera. Iodonna.it - Pupo torna a fare il giudice per una notte Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il pubblico non molla Tale e Quale Show 2024. Anche settimana scorsa ha vinto la sfida con la fiction Mediaset Storia di una famiglia per bene 2 con Giuseppe Zeno. La trasmissione condotta da Carlo Conti ha tenuto incollati davanti alla tv 3,3 milioni di telespettatori, registrando uno share del 20,9%. Le imitazioni dei cantanti di ieri e di oggi tengono botta nella serata del venerdì sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Totti torna in campo? Due club sarebbero perfetti per il Pupone - Totti di nuovo in campo? Una mossa geniale per il marketing e due club sarebbero l’ideale per il ritorno del Pupone Francesco Totti torna a giocare? Una possibilità che ha alzato la stessa bandiera della Roma in una recente intervista, nel corso ... (Cityrumors.it)