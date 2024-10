Polizia municipale: Presentati i corsi di educazione stradale (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – È stato presentato questa mattina, nella sala "Joe Petrosino" della Caserma della Polizia municipale di Palermo, il calendario dei corsi di educazione stradale, organizzati nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado dall’Ufficio educazione stradale della Polizia municipale di Palermo, per l'anno scolastico 2024/25. L'incontro con la stampa celebra ufficialmente l’apertura della 60esima Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – È stato presentato questa mattina, nella sala "Joe Petrosino" della Caserma delladi Palermo, il calendario deidi, organizzati nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado dall’Ufficiodelladi Palermo, per l'anno scolastico 2024/25. L'incontro con la stampa celebra ufficialmente l’apertura della 60esima

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Polizia municipale : Presentati i corsi di educazione stradale - È stato presentato questa mattina, nella sala "Joe Petrosino" della Caserma della Polizia Municipale di Palermo, il calendario dei Corsi di educazione stradale, organizzati nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado dall’Ufficio Educazione ... (Sbircialanotizia.it)

Carenza di agenti nella polizia municipale : «Agenti in arrivo» - Arezzo, 24 ottobre 2024 – Sui numeri della polizia municipale una nota del sindaco Ghinelli e dell'assessore Carlettini. “Al di là dei numeri errati riportati dal rappresentante della Cisl sull’organico della polizia municipale pubblicati oggi nella ... (Lanazione.it)

Polizia municipale - Ghinelli replica alla Cisl : "Nuovi agenti in arrivo. Vicini a quota 100" - Ieri la FP Cisl Toscana aveva reso note le richieste inviate al presidente della Regione, Eugenio Giani. Tra queste anche la necessità impellente di rinforzare il corpo della polizia municipale di Arezzo, che oggi secondo il sindacato non può far ... (Arezzonotizie.it)

Un intervento decisivo della polizia municipale di Torre del Greco smantella abusi edilizi - Facebook WhatsApp Twitter La polizia municipale di Torre del Greco ha condotto una serie di controlli mirati per identificare e fermare abusi edilizi e commerciali nel territorio locale. Questi interventi sono stati guidati dal dirigente ... (Gaeta.it)