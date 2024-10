Plastic Free torna sul lungomare di Cannitello: al lavoro i volontari in maglia blu (Di venerdì 25 ottobre 2024) Plastic Free torna sul lungomare di Cannitello, a Villa San Giovanni, in quest’ultimo weekend di ottobre. I volontari in maglia blu si incontreranno domenica 27 ottobre dalle ore 10 alle ore 12,30, di fronte alla chiesa Maria Santissima di Porto Salvo, insieme ai soci dell’associazione Nuvola Reggiotoday.it - Plastic Free torna sul lungomare di Cannitello: al lavoro i volontari in maglia blu Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)suldi, a Villa San Giovanni, in quest’ultimo weekend di ottobre. Iinblu si incontreranno domenica 27 ottobre dalle ore 10 alle ore 12,30, di fronte alla chiesa Maria Santissima di Porto Salvo, insieme ai soci dell’associazione Nuvola

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Accordo fra Comune e associazione Plastic Free : "Pulizie ambientali nei quartieri di Bari" - Gli eventi di pulizia ambientale (clean up) saranno realizzati con cadenza mensile, in un quartiere diverso della città, di sabato o domenica, a partire da segnalazioni di cittadini e sopralluoghi dei referenti, in zone come aree verdi, litorali, ... (Baritoday.it)

Il Comune di Montesilvano firma il protocollo "plastic free" per una città sempre più sostenibile - Montesilvano punta alla tutela dell'ambiente anche grazie al protocollo firmato dal sindaco Ottavio De Martinis con l'associazione "Plastic free" per una collaborazione di 5 anni per la tutela dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento da ... (Ilpescara.it)

Plastic Free colpisce ancora : mezza tonnellata di rifiuti rimossi dal Tempietto - Sono 580 chili i rifiuti rimossi dal Tempietto: questo lo straordinario risultato raggiunto dai quaranta volontari di Plastic Free in azione domenica 20 ottobre al nuovo parco urbano di Reggio Calabria. Sette chili di mozziconi sono stati ... (Reggiotoday.it)

Riconoscimenti Internazionali per Plastic Free Onlus : Ennio Tasciotti e Luca De Gaetano tra i Migliori - Facebook WhatsApp Twitter Plastic Free Onlus ha recentemente ottenuto due prestigiosi riconoscimenti che pongono in evidenza il suo impegno nella battaglia contro l’inquinamento da plastica e nel campo della ricerca scientifica. Da un lato, il ... (Gaeta.it)