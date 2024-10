Ospedale di Putignano, doppio trapianto di cornea in anestesia locale: "In 30 minuti corretti i difetti della vista di due pazienti" (Di venerdì 25 ottobre 2024) doppio trapianto di cornea per curare i difetti della vista di due pazienti, svegli e collaboranti. Tutto in mezz’ora, applicando tecnologie innovative e tecniche sempre più complesse ma poco invasive: gli interventi, infatti, sono stati eseguiti in anestesia locale, con poche gocce di collirio Baritoday.it - Ospedale di Putignano, doppio trapianto di cornea in anestesia locale: "In 30 minuti corretti i difetti della vista di due pazienti" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)diper curare idi due, svegli e collaboranti. Tutto in mezz’ora, applicando tecnologie innovative e tecniche sempre più complesse ma poco invasive: gli interventi, infatti, sono stati eseguiti in, con poche gocce di collirio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ospedale di Putignano, doppio trapianto di cornea in anestesia locale: "In 30 minuti corretti i difetti della vista di due pazienti" - Le operazioni sono state eseguite, dall’équipe di Oculistica diretta dal dottor Gianni Colonna, in 'Day Surgery', quindi senza necessità di ricovero: "I pazienti erano vigili e collaboranti e, appena ... (baritoday.it)

A Putignano doppio trapianto di cornea in anestesia locale: nuove tecnologie in Oculistica - All’Ospedale di Putignano eseguito un doppio trapianto di cornea in anestesia locale, permettendo a due giovani pazienti di recuperare la vista senza ricovero. (trmtv.it)

Oculistica Putignano, doppio trapianto di cornea in anestesia locale: in mezz’ora corretti i difetti della vista di due pazienti - BARI – Doppio trapianto di cornea per curare i difetti della vista di due pazienti, svegli e collaboranti. Tutto in mezz’ora, applicando tecnologie innovative e tecniche sempre più complesse ma poco i ... (giornaledipuglia.com)

Doppio trapianto, salva a 7 mesi - La piccola è stata sottoposta ad un trapianto di fegato e ad un autotrapianto di vena, l'eccezionale intervento alle Molinette di Torino ... (msn.com)