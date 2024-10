Osnato (FdI): “Pensioni minime a mille euro entro fine legislatura” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – Onorevole Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze di Montecitorio e responsabile economico di Fratelli d’Italia, i tre euro di aumento delle Pensioni minime non suonano un po’ derisori? MARCO Osnato, PRESIDENTE VI COMMISSIONE FINANZE, CAMERA DEI DEPUTATI “Nessuno vuole sostenere che si sia recuperato tutto il potere di acquisto e che le Pensioni minime siano sufficienti. La rivalutazione però non solo è stata piena, ma superiore al 120% rispetto all’indice Istat. L’anno scorso l’aumento è stato più alto perché l’inflazione era più alta. Abbiamo recuperato buona parte del potere di acquisto e qualsiasi risorsa in più che troveremo sarà aggiunta. L’obiettivo di legislatura restano le minime a mille euro e faremo il possibile per realizzarlo”. Sulla sanità, invece? “C’è un gioco della parti che talora appare strumentale. Quotidiano.net - Osnato (FdI): “Pensioni minime a mille euro entro fine legislatura” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – Onorevole Marco, presidente della Commissione Finanze di Montecitorio e responsabile economico di Fratelli d’Italia, i tredi aumento dellenon suonano un po’ derisori? MARCO, PRESIDENTE VI COMMISSIONE FINANZE, CAMERA DEI DEPUTATI “Nessuno vuole sostenere che si sia recuperato tutto il potere di acquisto e che lesiano sufficienti. La rivalutazione però non solo è stata piena, ma superiore al 120% rispetto all’indice Istat. L’anno scorso l’aumento è stato più alto perché l’inflazione era più alta. Abbiamo recuperato buona parte del potere di acquisto e qualsiasi risorsa in più che troveremo sarà aggiunta. L’obiettivo direstano lee faremo il possibile per realizzarlo”. Sulla sanità, invece? “C’è un gioco della parti che talora appare strumentale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vincitori e vinti della legge di bilancio - Il successo di Giorgetti su conti e “sacrifici”. Meloni “rigorista” perde sulla sanità. Lega e Forza Italia sopraffatte: addio a flat tax e pensioni, resta il cuneo ... (msn.com)

Manovra, i partiti già in pressing: sì ai fondi per i ritocchi - Zero emendamenti. Come zero sono al momento gli euro nel salvadanaio per le modifiche parlamentari alla terza manovra targata Meloni. È bastata l’indiscrezione a far gelare il ... (ilmessaggero.it)

Manovra, via libera dal Cdm: interventi per 30 miliardi lordi - Il Consiglio dei ministri è durato circa un'ora e mezza. Sul tavolo, insieme al Documento programmatico di bilancio per l'Ue, anche lo schema di disegno di legge della Legge di Bilancio vera e propria ... (tg24.sky.it)

LA MANOVRA ARRIVA PRIMA: STRETTA CON LE BANCHE - La maggioranza gioca d’anticipo. Arriva la terza Manovra del Governo Meloni. Già oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, inizialmente fissato per varare sul filo di lana solo il Documento programm ... (opinione.it)