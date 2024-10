Oasport.it - Oscar Piastri smentisce le voci di un suo approdo in Red Bull: “Ho un contratto con McLaren”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Negli ultimi giorni lesu di un possibilediin Rednel 2026 si sono fatte incessanti. Ad alimentare questi rumours è stato il consulente della scuderia di Milton Keynes, Helmut Marko. Il manager austriaco ha rivelato, infatti, che Mark Webber (manager di) stia facendo pressioni per ottenere un sedile per il suo pupillo nella stagione indicata. Una rivelazione che però, davanti ai microfoni dei media in Messico, ha seccamente smentito. A domanda chiara, l’attuale pilota dellaha risposto: “Assolutamente no. Sono molto felice del posto in cui mi trovo. Ho unper i prossimi due anni e non voglio certo andare altrove“. Va ricordato, infatti, il rinnovo difino alla fine del 2026 dello scorso settembre.