Ora solare, petizione medici ambiente contro switch: "Ecco gli effetti negativi"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (Adnkronos Salute) - Nella notte tra sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre gli italiani dovranno dire addio all'ora legale e le lancette dell'orologio andranno spostate un'ora indietro, con le giornate che di conseguenza si accorceranno di sera per l'arrivo anticipato del buio. "Un cambiamento che hasu più fronti, su salute e". A lanciare l'allarme sono la Società italiana dina ambientale (Sima) e Consumerismo No Profit, che hanno promosso una raccolta firme per chiedere al Governo l'ora legale permanente (al link https://www.change.org/p/ora-legale-per-sempre-cec80ffe-7625-47f0-a6f7-d25775e58329). "In 350mila italiani chiedono lo stop al passaggio ora legale/orae hanno firmato l'appositaonline lanciata su Change.org", riportano i promotori in una nota.