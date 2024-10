Onore anche se Mourinho vede il rosso (Di venerdì 25 ottobre 2024) 2024-10-24 23:09:08 Il web non parla d’altro: Giovedì sera Fenerbahce e Manchester United hanno pareggiato 1-1 in Turchia. Gli ospiti hanno preso l’iniziativa, segnando al 15? con Christian Eriksen, che ha tirato a segno appena dentro l’area. Ma i padroni di casa si sono ripresi nella ripresa, grazie a Youssef En-Nesyri, che ha avuto diverse occasioni durante la partita. In vero stile da blockbuster, Jose Mourinho è stato mandato in tribuna contro la sua vecchia squadra per le sue buffonate a bordo campo. E alla fine è stato Onore anche in una gara molto competitiva. per scoprire come si è svolta l’azione a Istanbul. A Istanbul dobbiamo pareggiare.#MUFC #UEL —Manchester United (@ManUtd) 24 ottobre 2024 Come è successo La partita è iniziata con un ritmo vivace e il Fenerbahce era ansioso di mettere alla prova la difesa del Manchester United fin dall’inizio. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) 2024-10-24 23:09:08 Il web non parla d’altro: Giovedì sera Fenerbahce e Mster United hanno pareggiato 1-1 in Turchia. Gli ospiti hanno preso l’iniziativa, segnando al 15? con Christian Eriksen, che ha tirato a segno appena dentro l’area. Ma i padroni di casa si sono ripresi nella ripresa, grazie a Youssef En-Nesyri, che ha avuto diverse occasioni durante la partita. In vero stile da blockbuster, Joseè stato mandato in tribuna contro la sua vecchia squadra per le sue buffonate a bordo campo. E alla fine è statoin una gara molto competitiva. per scoprire come si è svolta l’azione a Istanbul. A Istanbul dobbiamo pareggiare.#MUFC #UEL —Mster United (@ManUtd) 24 ottobre 2024 Come è successo La partita è iniziata con un ritmo vivace e il Fenerbahce era ansioso di mettere alla prova la difesa del Mster United fin dall’inizio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner e il rapporto con il pubblico agli Us Open : “Non hanno niente contro di me - tifano i giocatori di casa. Giocare di sera è un onore” - Non solo gli avversari, Jannik Sinner sta facendo i conti anche con il tifo del pubblico americano agli Us Open. Se ci sarebbe potuta aspettare una fredda e polemica accoglienza legata al caso Clostebol (che tanto ha fatto discutere nelle ultime ... (Ilfattoquotidiano.it)

Chiusura dei Solenni Festeggiamenti in onore della Madonna Assunta - il parroco : «Dono prezioso per tutti coloro che hanno partecipato» - Tempo di lettura: 3 minutiChiusura dei Solenni Festeggiamenti in onore della Madonna Assunta, i ringraziamenti del parroco: «Un dono prezioso per tutti coloro che hanno partecipato». Si sono conclusi sabato 17 agosto, i Solenni Festeggiamenti in ... (Anteprima24.it)