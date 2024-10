Oltre i cancelli e le porte: ma niente paura, è un gioco (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un po’ gioco urbano con una serie di istruzioni che portano i partecipanti a scontrarsi, riflettere e superare gli ostacoli disseminati lungo lo spazio pubblico, passando per porte chiuse, attraversando buchi, recinzioni e superando cancelli. Un po’ spettacolo itinerante tra performers e danzatori, per riflettere su queste infrastrutture che dividono. Oggi e domani a Baranzate, il Comune alle porte di Milano più multietnico d’Italia, arriva "Ti voglio un bene pubblico", ideato dall’artista e coreografa Elisabetta Consonni e realizzato grazie al progetto "Abitare, Condividere, Conoscere: una Comunità, tante culture", finanziato da Fondazione Cariplo. "Tutto ciò che ci circonda è fatto di muri, cancelli chiusi e recinzioni, comprenderne il significato apre un approccio critico verso l’organizzazione dello spazio - spiega l’artista -. Ilgiorno.it - Oltre i cancelli e le porte: ma niente paura, è un gioco Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un po’urbano con una serie di istruzioni che portano i partecipanti a scontrarsi, riflettere e superare gli ostacoli disseminati lungo lo spazio pubblico, passando perchiuse, attraversando buchi, recinzioni e superando. Un po’ spettacolo itinerante tra performers e danzatori, per riflettere su queste infrastrutture che dividono. Oggi e domani a Baranzate, il Comune alledi Milano più multietnico d’Italia, arriva "Ti voglio un bene pubblico", ideato dall’artista e coreografa Elisabetta Consonni e realizzato grazie al progetto "Abitare, Condividere, Conoscere: una Comunità, tante culture", finanziato da Fondazione Cariplo. "Tutto ciò che ci circonda è fatto di muri,chiusi e recinzioni, comprenderne il significato apre un approccio critico verso l’organizzazione dello spazio - spiega l’artista -.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oltre i cancelli e le porte: ma niente paura, è un gioco - Un po’ gioco urbano con una serie di istruzioni che portano i partecipanti a scontrarsi, riflettere e superare gli ostacoli disseminati lungo lo spazio pubblico, passando per porte chiuse, ... (ilgiorno.it)

Animali rinchiusi, maxi-sequestro dell'Oipa nell'Alessandrino - Otto cani, due gatti, un cavallo, una capra e 30 volatili da cortile sono stati sequestrati dalle guardie zoofile dell'Oipa di Alessandria, in collaborazione con Asl e veterinario multizonale Alessand ... (ansa.it)

Esplosione Toyota a Bologna, morti Fabio Tosi e Lorenzo Cubello di 37 e 34 anni. Lorenzo stava per diventare papà - Avevano 37 e 34 anni gli operai morti ieri. Si chiamavano Lorenzo Cubello e Fabio Tosi. Uno è morto sul colpo e l'altro è deceduto durante il trasporto in ospedale in cui ... (ilmessaggero.it)

Esplosione alla Toyota, chi sono gli operai morti: Lorenzo Cubello, 37 anni, papà tra due mesi. Fabio Tosi aveva 34 anni - Lorenzo Cubello e Fabio Tosi sono i due operai morti mercoledì sera nell'esplosione nel reparto di logistica della Toyota Material Handling, alle porte di Bologna. Uno aveva 37 anni, ... (leggo.it)