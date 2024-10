Lanazione.it - Officina Impresa Giovani: in partenza il percorso per startupper di successo

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Prato, 25 ottobre 2024 - Sviluppare il proprio progetto imprenditoriale grazie al supporto di esperti del settore, istituzioni e associazioni: è quello che potranno fare, a partire dal 26 ottobre, i 30(18-35 anni) selezionati nell’ambito del bando "Guida il tuo futuro. Bando perdi", curato da PIN - Polo Universitario Città di Prato e realizzato nell’ambito del progetto. Sapere per Fare. Ampia è stata la partecipazione da parte dissimi che hanno risposto al contest per idee imprenditoriali con i loro progetti per da mettere a punto e che non si sono fatti scappare l’opportunità di veder nascere la propria start-up.