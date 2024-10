Gaeta.it - Novità e colpi di scena nella soap spagnola La promessa: anticipazioni del 25 ottobre 2024

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, venerdì 25, i fan dellaoperaLapossono prepararsi per un nuovo episodio ricco di intrighi e emozioni. Con una trama avvincente che tiene i telespettatori incollati allo schermo, la puntata di oggi promette di portare nuovidie approfondire i legami tra i personaggi. Chi ha perso gli episodi precedenti avrà l’opportunità di rivederli grazie alle repliche disponibili in streaming su Mediaset. Scopriamo più nel dettaglio cosa accadrà oggi. Romolo si confida con il Conte In questa puntata, Romolo, uno dei protagonisti chiave della serie, si trova in un momento di profonda crisi personale. Durante una conversazione intensa con il Conte, Romolo condivide tutte le disgrazie che hannoto la sua vita nell’ultimo periodo.