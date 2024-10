North Bund International Aviation Forum 2024: China Eastern presenta lo sviluppo del sistema di operazioni commerciali su larga scala del C919 (Di venerdì 25 ottobre 2024) SHANGHAI, Oct. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE)



il North Bund International Aviation Forum 2024, ospitato congiuntamente da China Eastern Air Holding Company Limited e dall'Autorità aeroportuale di Shanghai, si è tenuto il 22 ottobre presso le Grand Halls di Shanghai. North Bund International Aviation Forum 2024: North Bund International Aviation Forum 2024 È possibile consultare lo snippet a corredo di questo annuncio facendo clic sul link di seguito. Con il tema “Volo digitale, cielo intelligente: creare un nuovo futuro dell'aviazione”, il Forum ha riunito oltre 250 professionisti dell'aviazione mondiale, tra cui rappresentanti di organizzazioni internazionali dell'aviazione, dirigenti di rinomate compagnie aeree, funzionari governativi cinesi ed esperti del settore. Liberoquotidiano.it - North Bund International Aviation Forum 2024: China Eastern presenta lo sviluppo del sistema di operazioni commerciali su larga scala del C919 Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) SHANGHAI, Oct. 25,(GLOBE NEWSWIRE)il, ospitato congiuntamente daAir Holding Company Limited e dall'Autorità aeroportuale di Shanghai, si è tenuto il 22 ottobre presso le Grand Halls di Shanghai.È possibile consultare lo snippet a corredo di questo annuncio facendo clic sul link di seguito. Con il tema “Volo digitale, cielo intelligente: creare un nuovo futuro dell'aviazione”, ilha riunito oltre 250 professionisti dell'aviazione mondiale, tra cui rapnti di organizzazioni internazionali dell'aviazione, dirigenti di rinomate compagnie aeree, funzionari governativi cinesi ed esperti del settore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riassunto : ZAPI GROUP presenterà una gamma ineguagliata di soluzioni per la carica di batterie al Battery Show North America 2024 - ZAPI GROUP lancerà ZIVAN SG9, una nuova soluzione per la carica fuoribordo da 9 kW per macchine e veicoli non stradali. POVIGLIO, Italia–(BUSINESS WIRE)–ZAPI GROUP, una delle principali aziende di livello internazionale nell’elettrificazione, ... (Seriea24.it)

Cina e Russia incrociano le navi da guerra : scatta North-Joint 2024 - La Cina e la Russia effettueranno una nuova serie di esercitazioni navali congiunte questo mese nelle acque del Mar del Giappone. Cosa c'è dietro la mossa di Pechino e Mosca (Ilgiornale.it)