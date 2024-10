Napoli Primavera, trasferta a Palermo: i convocati di mister Rocco (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo la vittoria contro il Bari, il Napoli Primavera scende ancora in campo per sfidare il Palermo: i convocati di mister Rocco Continua il processo di crescita di mister Dario Rocco, che proverà a dare seguito alle ultime tre vittorie di fila contro Perugia, Pescara e Bari. Ora il Napoli Primavera affronterà il Palermo, reduce da una vittoria di misura sul campo del Pisa. Gli azzurrini scenderanno in campo poche ore prima della Prima Squadra. La gara si disputerà al Centro Sportivo “Pasqualino Stadium” di Carini alle ore 12. Il Napoli, attraverso un comunicato, ha diramato i convocati del tecnico: Ballabile; Borrelli; Borriello; Colella; D’Angelo; De Chiara; Della Salandra; Distratto D.; Distratto F; Esposito; Gambardella; Gioielli; Gisondi; Malasomma; Napoletano; Pinzolo; Popovic; Raggioli; Sorrentino; Zago. Spazionapoli.it - Napoli Primavera, trasferta a Palermo: i convocati di mister Rocco Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo la vittoria contro il Bari, ilscende ancora in campo per sfidare il: idiContinua il processo di crescita diDario, che proverà a dare seguito alle ultime tre vittorie di fila contro Perugia, Pescara e Bari. Ora ilaffronterà il, reduce da una vittoria di misura sul campo del Pisa. Gli azzurrini scenderanno in campo poche ore prima della Prima Squadra. La gara si disputerà al Centro Sportivo “Pasqualino Stadium” di Carini alle ore 12. Il, attraverso un comunicato, ha diramato idel tecnico: Ballabile; Borrelli; Borriello; Colella; D’Angelo; De Chiara; Della Salandra; Distratto D.; Distratto F; Esposito; Gambardella; Gioielli; Gisondi; Malasomma; Napoletano; Pinzolo; Popovic; Raggioli; Sorrentino; Zago.

