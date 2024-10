Napoli nel destino di Conte: il suo primo gol in Serie A con la maglia del Lecce nel vecchio San Paolo – VIDEO (Di venerdì 25 ottobre 2024) Se Conte è il Conte che oggi conosciamo tutti, forse lo dobbiamo al suo primo gol in Serie A. L’unico gol fatto con la maglia del Lecce, Conte lo ha segnato, neanche a dirlo, al Napoli. destino? Forse. La storia ci ricorda che da quel momento la carriera di Conte è decollata. Senza andare troppo nei dettagli, Wikipedia ci aiuta: “Nel 1987 Conte si frattura la tibia della gamba destra, infortunio che mette in pericolo la sua carriera agonistica e gli fa saltare quasi tutto il campionato 1987-1988, che vede i salentini ottenere la promozione in Serie A: le presenze stagionali di Conte in Serie cadetta saranno solo 3. Tornato in campo nell’annata 1988-1989, segna il suo primo gol in Serie A, oltreché l’unico con la maglia Leccese, in casa del Napoli, nella partita vinta al San Paolo per 3-2 dai partenopei, il 5 novembre 1989. Ilnapolista.it - Napoli nel destino di Conte: il suo primo gol in Serie A con la maglia del Lecce nel vecchio San Paolo – VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Seè ilche oggi conosciamo tutti, forse lo dobbiamo al suogol inA. L’unico gol fatto con ladello ha segnato, neanche a dirlo, al? Forse. La storia ci ricorda che da quel momento la carriera diè decollata. Senza andare troppo nei dettagli, Wikipedia ci aiuta: “Nel 1987si frattura la tibia della gamba destra, infortunio che mette in pericolo la sua carriera agonistica e gli fa saltare quasi tutto il campionato 1987-1988, che vede i salentini ottenere la promozione inA: le presenze stagionali diincadetta saranno solo 3. Tornato in campo nell’annata 1988-1989, segna il suogol inA, oltreché l’unico con lase, in casa del, nella partita vinta al Sanper 3-2 dai partenopei, il 5 novembre 1989.

Napoli-Lecce - vietate distrazioni : la decisione di Conte - Non sono ammesse distrazioni in vista di Napoli-Lecce e Antonio Conte lo sa: l’ultima decisione del mister a poche ore dalla sfida di Serie A Qualcuno potrebbe distrarsi o prendere sotto gamba la partita con il Lecce, per via dell’impegno ... (Spazionapoli.it)

Agostinelli : “Napoli - Lobotka è una certezza. Gilmour buon giocatore. Conte non fa turnover esagerati ” - Ai microfoni di Radio Capri, durante il programma sportivo “Bordocampo“, è intervenuto Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli. Queste le sue parole: “Non credo che Conte faccia un turnover esagerato. Un paio di giocatori sì. Non credo ... (Terzotemponapoli.com)

Conte-Napoli - il retroscena su Osimhen : “Non perda tempo con me” - Il tecnico aveva piani ambiziosi per il bomber nigeriano nel nuovo corso azzurro Una rivelazione destinata a far discutere i tifosi del Napoli. Antonio Conte aveva progettato un futuro importante per Victor Osimhen in maglia azzurra, ma il destino ... (Napolipiu.com)

News SSC Napoli - quanti cambi di Conte contro il Lecce : due big andranno in panchina - A poco meno di ventiquattro ore da Napoli – Lecce, prende corpo quella che ogni probabilmente sarà la formazione titolare scelta da mister Antonio Conte. Il Napoli attende il prossimo turno di campionato, in cui il club azzurro sarà impegnato ... (Spazionapoli.it)