Milano, i 30 anni della fondazione Ieo- Monzino: premiati giovani talenti e ricerche innovative (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano – premiati giovani talenti e ricerche innovative all'Università degli studi di Milano da parte della fondazione Ieo- Monzino ets per i suoi 30 anni di attività a sostegno della ricerca oncologica e caediovascolare. Tra i premiati studi sui tumori al pancreas, all'endometrio e sullo scompenso cardiaco. Alla cerimonia della Ricerca erano presenti oltre 400 persone, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente della fondazione Ieo- Monzino, i direttori scientifici dei due Istituti - il prof. Roberto Orecchia dello IEO e il prof. Giulio Pompilio del Monzino - dell’Ing. Mauro Melis, amministratore delegato di IEO e Monzino, il presidente della Regione Attilio Fontana, dl’Assessore al Welfare e salute del Comune di Milano Lamberto Bertolé e della rettrice dell’università degli Studi Marina Brambilla. Ilgiorno.it - Milano, i 30 anni della fondazione Ieo- Monzino: premiati giovani talenti e ricerche innovative Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)all'Università degli studi dida parteIeo-ets per i suoi 30di attività a sostegnoricerca oncologica e caediovascolare. Tra istudi sui tumori al pancreas, all'endometrio e sullo scompenso cardiaco. Alla cerimoniaRicerca erano presenti oltre 400 persone, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, PresidenteIeo-, i direttori scientifici dei due Istituti - il prof. Roberto Orecchia dello IEO e il prof. Giulio Pompilio del- dell’Ing. Mauro Melis, amministratore delegato di IEO e, il presidenteRegione Attilio Fontana, dl’Assessore al Welfare e salute del Comune diLamberto Bertolé erettrice dell’università degli Studi Marina Brambilla.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Evento enologico a Milano : degustazione di vini premiati dalla guida Slow Wine 2025 - Facebook WhatsApp Twitter Sabato 19 ottobre, Milano ospiterà un evento unico nel suo genere, trasformando il Superstudio Maxi, situato in via Moncucco 35, in una grande enoteca per un pomeriggio di degustazioni e incontri con professionisti ... (Gaeta.it)

I ragazzi della 2 C della scuola media Camozzi premiati a Milano da Federchimica - Bergamo. Si chiama “Chimica in pillole” ed è il progetto, realizzato dagli studenti della 2 C della scuola secondaria di primo grado Gabriele Camozzi di Bergamo, premiato da Federchimica per la categoria “Farmaci di automedicazione”. Mercoledì 25 ... (Bergamonews.it)

La Milano dei senza dimora - premiati i servizi d’accoglienza : arrivano 21 - 4 milioni dell’Ue - Milano – Quasi 21 milioni e mezzo di euro in cinque anni per i servizi destinati ai senzatetto di Milano. L’assegnazione, da parte del ministero del Lavoro, delle risorse del Fondo sociale europeo plus ha premiato il Comune di Milano, che otterrà, ... (Ilgiorno.it)

Milano Golden Fashion 2024 : i premiati dei Golden Fashion Awards - MILANO – Milano Golden Fashion è lieta di annunciare i vincitori dei Golden Fashion Awards della settima edizione, che si terrà venerdì 20 settembre 2024 presso l’Acquario Civico di Milano. La giornata inizierà alle 15:00 con il Photo Call sul ... (Lopinionista.it)