Meteo, ancora nubifragi e temporali: arriva una nuova perturbazione. Pericolo per eventi estremi. Le previsioni del weekend (Di venerdì 25 ottobre 2024) Allerta maltempo venerdì 25 ottobre al Centro-nord: arancione in Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Veneto; gialla in Lombardia, Piemonte e Umbria. A Bologna chiuse le scuole,

Previsioni meteo del week end : ancora piogge e temporali intensi al nord ma temperature miti - Tempo nuvoloso e temporali intensi sul nord nel weekend tra sabato 26 e domenica 27 ottobre con fenomeni più intensi al nord ovest e sulla Sardegna. Più asciutto al centro sud a parte qualche pioggia su Toscana e Lazio ma le temperature resteranno ... (Fanpage.it)

Maltempo - per domani è ancora allerta meteo - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Ancora un’allerta meteo per Bologna e per gran parte dell’Emilia-Romagna. Per domani, 25 ottobre, la Regione ha diramato un bollettino che riporta un’allerta arancione per rischio idraulico, ... (Bolognatoday.it)

Piove ancora su novarese e Vco e scatta (di nuovo) l'allerta meteo - É tornata la pioggia su novarese e Vco, e con lei anche una nuova allerta meteo. Secondo l'ultimo bollettino di Arpa Piemonte, infatti, dal pomeriggio di ieri, mercoledì 23 ottobre, sono previste piogge sparse e intermittenti sulla regione, più ... (Novaratoday.it)

Meteo Latina : ancora pioggia e forte vento. Nuova allerta gialla in provincia - Ancora pioggia e ancora maltempo anche nella provincia di Latina, come nel resto del Lazio. Una nuova allerta è stata diramata nelle scorse ore e ha validità per le giornate di oggi e domani, mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre. A emanarla la ... (Latinatoday.it)